Raccontare la finanza con semplicità | 250 studenti per il talk con il TikToker Thomas Asueni

Leggi tutta la notizia su trevisotoday

(Di sabato 21 settembre 2024) Affrontare i temi di una corretta gestione finanziaria e dei possibili rischi del web con: erano in 250 le studentesse e glidelle scuole superiori che giovedì scorso sono venuti in Provincia di Treviso per partecipare al convegno sullaorganizzato dall’Ente, in