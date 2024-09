Quando parte Ganna nella cronometro dei Mondiali | orario esatto n di pettorale tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Laindividuale, lunga 46.1 km, assegnerà il primo oro della categoria uomini élite aidi ciclismo di Zurigo 2024: saranno due gli italiani in gara, ovvero Edoardo Affini, che scatterà per quarantunesimo, col dorsale 19, alle 16.07.00, ed il campione italiano Filippo, che sarà il penultimo a partire, col dorsale 2, alle 16.32.30. Il grande favorito della vigilia, il belga Remco Evenepoel, sarà l’ultimo corridore allo start, col dorsale 1, alle 16.34.00. Nel complesso saranno 59 i concorrenti in gara: il primo partirà alle ore 14.52, l’ultimo arriverà al traguardo attorno alle ore 17.30. La diretta tv dellaindividuale uomini élite 2024 sarà assicurata da Eurosport 2 HD e Rai Sport HD, con passaggio su Rai 2 HD alle 15.15, mentre la direttasarà affidata a discovery+, Sky Go, Now, DAZN.