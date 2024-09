Processo Open Arms le Ong chiedono un milione di euro a Salvini | cosa succede adesso

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 21 settembre 2024) Dalle parti civili nelè arrivata la richiesta di oltre undidi risarcimenti nei confronti di Matteo. Il segretario della Lega ha detto che non sente di dover "pagare di tasca sua per avere turbato persone che in diversi casi dopo essere sbarcati sono finiti in galera". La prossima udienza sarà a ottobre, la sentenza è attesa entro la fine dell'anno.