Previsioni meteo nessuna pioggia per domenica | resta alta l' allerta per le criticità in corso

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di sabato 21 settembre 2024) Per la giornata dinon si prevedono fenomenirologici significativi ai fini dell'mento. Prosegue il lento esaurimento delle piene dei corsi d'acqua nel territorio della Bassa Romagna: l'area è interessata da un'arancione per via delleancora presenti. Si