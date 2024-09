Premio nazionale di narrativa Valerio Gentile | l' evento conclusivo con ospiti speciali

Leggi tutta la notizia su brindisireport

(Di sabato 21 settembre 2024) FASANO - Con "Il bambino che danzava con le farfalle" Demetrio Baffa Trasci Amalfitani di Crucoli è il vincitore della ventisettesima edizione deldiintitolato a, per la sezione Romanzo 30+, categoria novità riservata agli scrittori over 30 per