Premio ' I Fiori blu' | trionfano Emanuele Trevi e Viola Ardone

Leggi tutta la notizia su foggiatoday

(Di sabato 21 settembre 2024) Per il quinto anno consecutivo gli applausi di una platea di cinquecento persone hanno accolto, a Foggia, i protagonisti giunti a Foggia per l’evento di celebrazione del miglior libro, proclamato in seno alNazionale Letterario “Iblu” 2024, condotto da Neri Marcorè, con la presenza