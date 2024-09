Pisa arrestato per spaccio di droga | scoperto con eroina e cocaina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024), 21 settembre 2024 - Un cittadino tunisino irregolare è statodalla Polizia di Stato aper detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. L'operazione, parte di un intervento “ad Alto Impatto” condotto dalla Polizia con la collaborazione della Polizia Locale e della Guardia di Finanza, si è conclusa con il sequestro di 60 grammi die 24 grammi di, oltre a più di mille euro in contanti e un bilancino di precisione.L'arresto è avvenuto in un affittacamere nei pressi del centro città, dove l'uomo, alla vista degli agenti, ha tentato una fuga dal balcone, ma è stato prontamente fermato. La perquisizione personale ha portato alla scoperta della, nascosta nelle parti intime del soggetto. Oltre alla, gli agenti hanno sequestrato il denaro in banconote di piccolo taglio, presumibilmente provento dell’attività di