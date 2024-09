Picierno | “Linea del Pd su armi a Ucraina non cambia con queste differenze campo largo è complicato”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 21 settembre 2024) Il Parlamento europeo ha confermato il sostegno all', ma il Pd si è spaccato sull'articolo che chiedeva di permettere a Kiev di usareoccidentali contro obiettivi militari in territorio russo. Una delle due eurodeputate dem che ha votato contro la linea di Schlein è stata Pina, che a Fanpage.it ha spiegato le sue ragioni. Sottolineando che, per adesso, immaginare un'alleanza tra partiti con posizioni così lontane è impossibile.