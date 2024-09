Picchiata e rapinata in pieno giorno fuori dalla fermata metro 

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di sabato 21 settembre 2024)di soldi e cellularedella metro B, in. Vittima una donna di 48 anni, trasportata al Policlinico Umberto I in codice giallo per curare una ferita al volto causataviolenza dell'aggressore. I fatti alle 9.45, in via Val di Cogne, una