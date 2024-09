Piazza Carducci a Conegliano | Scegliere un progetto e non un progettista è un percorso di qualità

Leggi tutta la notizia su trevisotoday

(Di sabato 21 settembre 2024) Pubblicato nella piattaforma informatica concorsiawn del CNAPPC il bando di gara per il concorso per la riqualificazione di. Si tratta del primo concorso inserito nella piattaforma per la pubblicazione di bandi di gare secondo le nuove procedure previste dal Codice