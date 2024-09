Parthenope le prime reazioni social al nuovo film di Sorrentino | Troppo manierismo Dalla Porta memorabile

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 21 settembre 2024), ildi Paolo, nei cinema da fine ottobre, è sbarcato in sala per un’anteprima, in alcune sale selezionate in tutta Italia, alla mezzanotte del 19 settembre, e le, tra spettatori e critici sono molto diverse. Già dal trailer, peraltro quest’ultimo, sospeso tra mito e quotidianità, aveva acceso la curiosità di molti: fra apprezzamenti convinti e bocciature senza appello, c’è spazio anche per qualche giudizio più equilibrato.