Palermo-Cesena | omaggio da brividi di calciatori e curva a Schillaci

(Di sabato 21 settembre 2024) Ilnon è andato oltre il pareggio nel match del campionato di Serie B contro il. Il giorno dopo i funerali di Totò, il calcio continua ad omaggiare l’ex calciatore. Allo stadio Barbera la formazione di casa ha indossato il lutto al braccio, poi è stato osservato un minuto di silenzio, come in tutti i campi. Durante il riscaldamento entrambe le squadre sono scese in campo con una maglia azzurra numero 19, iconico numero didurante le notti magiche. E lanord dello stadio Barbera, quella del tifo organizzato, ha esposto un enorme numero 19 su sfondo azzurro. L'articolodadiCalcioWeb.