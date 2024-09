Onu Meloni attesa a New York Su invito di Biden interverrà anche su droghe sintetiche

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di sabato 21 settembre 2024) (Adnkronos) – E' la sua seconda volta all'Unga, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite che quest'anno celebra il suo 79esimo appuntamento. In tarda serata, quando in Italia sarà l'alba, la premier Giorgiaarriverà a Newper prendere parte ai lavori nel Palazzo di Vetro, al via da domenica. L'appuntamento più importante nell'agenda newese dei