Omicidio Sofia Castelli lo sfogo della zia Alexandra | Non avrà giustizia Per la legge italiana siamo di fronte ad un assassino modello

(Di sabato 21 settembre 2024) Milano, 21 settembre 2024 – Diventerà definitiva la sentenza di condanna a 24 anni di reclusione per Zakaria Atqaoui, il 23enne italo-marocchino che all’alba del 29 luglio 2023 uccise nel sonno la ex fidanzata, la 20enne, a Cologno Monzese. Il giovane si era nascosto nell'armadio aspettando che la vittima di addormentasse per poi colpirla con 8 coltellate. La Procura di Monza aveva chiesto l'ergastolo, ora non può tecnicamente presentare appello non essendo stato presentato ricorso dal legale difensore dell'. La difesa del giovane, in sostanza, ha deciso di accettare la pena. Al processo si sono costituiti parte civile i familiari e parenti di, oltre all’amica Aurora Fiameni, che dormiva nella stanza accanto quando la giovane è stata uccisa. Tutti hanno ottenuto dai giudici, almeno sulla carta, risarcimenti dei danni o provvisionali.