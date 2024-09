Occupazione abusiva al porticciolo di Ognina denunciato un venditore ambulante

Leggi tutta la notizia su cataniatoday

(Di sabato 21 settembre 2024) La polizia hail titolare di una rivenditadi panini per invasione di terreni ed edifici, dopo aver accertato l'di un'area demaniale, trasformata in una stabile attività commerciale per la vendita e il consumo di alimenti e bevande. L'operazione rientra in