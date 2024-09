Neonati morti a Parma la 21enne arrestata per infanticido | “Avevo paura del giudizio degli altri”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 21 settembre 2024) Avrebbe detto che temeva "ilaltri" Chiara, la ragazza di 21 annicon l'accusa di aver ucciso i suoi duee di averli sepolti nel giardino della sua casa di Traversetolo, nel Parmense. Ieri per lei sono stati disposti gli arresti domiciliari e in una lunga conferenza stampa sono stati esposti i dettagli delle indagini svolte in questi mesi.