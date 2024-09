Nei sondaggi politici risalgono Forza Italia e M5s

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 21 settembre 2024) AGI - Con l'arrivo ormai conclamato dell'autunno – perlomeno dal punto di vista climatico – è possibile tracciare un bilancio definitivo di come si è spostato il consenso deglini durante l'estate. Nell'ultima settimana, infatti, sono stati pubblicati i nuovida parte di diversi importanti istituti che non ne pubblicavano da luglio. Questo ci consente di ottenere una Supermedia ancora più accurata nel confronto con la situazione che ha preceduto la pausa estiva. Da questa nuova analisi emerge che il centrodestra si è in effetti consolidato, ma non in misura netta come poteva apparire la scorsa settimana. Fratelli d'è sempre il primo partito, con valori relativamente stabili sul 29%, ma il partito di maggioranza più in salute si conferma(+0,3%).