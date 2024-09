Negozi aperti e musica Via alla Notte bianca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024)dal vivo, intrattenimento per bambini e street food. Oggi in piazza Fontana, a Quinto Stampi, si terrà ladel commercio. Un evento per favorire le attività commerciali locali e per trascorrere una serata diversa, all’insegna della socialità e del divertimento. Ad animare la serata uno spettacolo didal vivo che accompagnerà l’apertura straordinaria di, bar e ristoranti. Si potrà bre, fare acquisti e gustare il cibo e le bevande proposte dai commercianti mentre per i bambini saranno allestiti giochi e attività di intrattenimento. L’appuntamento con ladel commercio è promosso dal Comune in accordo con il Distretto del commercio.