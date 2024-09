Napoli infortunio Meret | il portiere out contro la Juventus

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 21 settembre 2024)sono in campo nella partita del campionato di Serie A in una sfida che non ha bisogno di presentazioni. Allo Stadium è presente il pubblico delle grande occasioni. Nei primi 35 minuti non si registrano grosse occasioni da gol e il risultato non si sblocca. Da segnalare una tegola per il: ilè stato costretto al cambio per unalla gamba, al suo posto Caprile. L'articolo: iloutlaCalcioWeb.