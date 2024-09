Musetti-Mannarino ATP Chengdu 2024 | orario programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Giornata atipica quella per la disputa dei quarti di finale: nell’ATP 250 di, in Cina, tornerà in campo domenica 22 settembre l’azzurro Lorenzo, numero 1 del seeding, che affronterà il transalpino Adrian, accreditato della quinta testa di serie. Il match sarà il secondo ina partire dalle ore 07.00 italiane e si giocherà sul Center Court dopo l’incontro tra il cileno Nicolas Jarry ed il russo Alibek Kachmazov: nell’unico precedente sul circuito maggiore ad imporsi fu il francese ad Indian Wells nel 2023 con un duplice 6-4. La diretta tv di, match del torneo di, sarà affidata a Sky Sport Tennis, mentre la direttasarà fruibile su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale del match dell’italiano, questa sarà garantita da OA Sport.