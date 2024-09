MotoGp pole record di Bagnaia In prima fila Martin e un ottimo Bastianini

Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di sabato 21 settembre 2024) Non si è visto il “29, ma Peccopiazza unada urlo, in 1”30”031 per unacon tempi stratosferici che vede presenti Jorgeed Enea, staccati rispettivamente di due e cinque decimi. Persi tratta della 21esima, la quarta a Misano: “E’ un