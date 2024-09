Montpellier-Auxerre domenica 22 settembre 2024 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 21 settembre 2024) Sfida salvezza in questo quinto turno di Ligue1 con il fanalino di codaimpegnato in casa contro il neopromosso. Partenza a rilento per il Paillade di Der Zakarian, che viaggia a oltre 3 gol subiti di media ed è reduce da un’altra pesante sconfitta nell’ultimo turno sul campo del Rennes. Ancora una volta per il tecnico franco armeno un inizio in InfoBetting: Scommesse Sportive e