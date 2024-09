Modena Juve Stabia 3-0 capolavoro gialloblu

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024), 21 settembre 2024 – Quel che ogni allenatore vorrebbe, sempre. Anzitutto, le reti. Vincere in maniera larga aiuta a scrollarsi di dosso qualche sana tensione accumulata nel primo mese di campionato. Poi, le prestazioni individuali. Con annesse conferme. La solita sostanza di Palumbo, ad esempio. E le buone di Zaro e Pergreffi che hanno chiuso, finalmente, la porta di Gagno. Ecco, tra le cose che invece un allenatore non vorrebbe proprio vedere ci sono invece i problemi fisici e rappresentano l'unica nota poco lieta di un pomeriggio di prevedibile gioia. Gerli ha alzato bandiera bianca alla vigilia per un piccolo affaticamento, Battistella dopo una coraggiosa mezz'ora di gioco per un altro problema muscolare da verifica e Pedro Mendes ha preferito fermarsi all'intervallo per non continuare a correre su una potenziale noia.