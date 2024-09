Mi ha chiamato per dirmi che è morto il figlio Alba Parietti la polemica e poi la triste spiegazione

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 21 settembre 2024)è stata al centro di unadurante la rievocazione storica della Disfida di Barletta, un evento che ha visto un grande coinvolgimento del pubblico. La showgirl, che interpretava Elvira da Cordova, è stata fotografata mentre utilizzava il cellulare durante il corteo, scatenando forti critiche sui social e persino in consiglio comunale. Laè nata dal carattere anacronistico dell’uso del telefono in un evento storico di grande rilevanza culturale. L’episodio ha suscitato domande non solo sulla sua condotta, ma anche sul compenso ricevuto dall’attrice per la partecipazione all’evento. In risposta,ha offerto unadel suo comportamento: ha utilizzato il telefono per cercare conforto in seguito alla notizia della morte di una persona cara, Luca Salvadori,del suo ex compagno Maurizio Salvadori.