Maltempo da Cdm 20 mln per Emilia-Romagna Priolo | Salvini e Musumeci controllino spese

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 21 settembre 2024) Il Consiglio dei ministri ha approvato lo stato di emergenza di 12 mesi per l'e le Marche, a seguito dell'alluvione dei giorni scorsi. "Il provvedimento - ha detto il ministro per la Protezione Civile Nello- riguarda le province di Reggio, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e la Regione Marche. Assieme allo stato di emergenza, che durerà 12 mesi, il Cdm ha stanziato 20 milioni di euro per fare fronte ai primi interventi urgenti, il soccorso e l'assistenza alla popolazione e il ripristino della funzionalità dei servizi e delle infrastrutture".