LIVE Napoli-Virtus Bologna 34-52 Supercoppa Italiana basket 2024 in DIRETTA | doppia cifra per Hackett +18 per i bolognesi all’intervallo lungo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa preghiera di Will Clyburn non va a bersaglio: si vasul punteggio di 34-52 in favore della! 34-52 1/2 anche per Ante Zizic. 34-51 1/2 per Will Clyburn in lunetta.