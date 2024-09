LIVE Joshua-Dubois Mondiale IBF pesi massimi 2024 in DIRETTA | grande attesa per il derby britannico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.26 In questo momento si stanno affrontando Cacace contro Warrinigton. Prima di questo match Josh Padley sconfigge Mark Chamberlain ai punti. Buonasera e benvenuti allatestuale diIBF. Sfida britannica per il titolo IBF. Il campione IBF deiDaniel(21-1, 20 KO) difenderĂ oggi il suo titolo per la prima volta contro Anthony(28-3, 25 KO) nello scenario suggestivo dello stadio di Wembley, il 21 settembre.ha ottenuto il titolo dopo che Oleksandr Usyk, divenuto campione indiscusso della categoria grazie alla vittoria su Tyson Fury a maggio, ha lasciato vacante la cintura IBF, consentendo aibritannici di contendersi il titolo.