LIVE – F1 GP Singapore 2024 | le qualifiche in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) Latestuale delledel Gran Premio di. La F1 entra nel vivo del suo diciottesimo fine settimana di gara, ospitato da uno dei circuiti cittadini più attesi del calendario. Il fine settimana singaporiano è reso iconico dalle sessioni in notturna, quando la città è illuminata dai faretti e le luci dei grattacieli, ma anche dalla fatica fisica richiesta ai piloti durante la gara. Ad essere fondamentale su questa pista è la sessione di qualifica, che quasi sempre determina il risultato della domenica. L’ultimo poleman qui è Carlos Sainz, che ha poi vinto la gara di domenica. Chi avrà la meglio oggi? Non ci resta che scoprirlo insieme. L’appuntamento è per le 15:00 di sabato 21 settembre. Sportface.it è pronto ad aggiornarvi in tempo reale su tutta l’azione in pista.