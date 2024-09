L’Italian beauty di Dolce Gabbana e l’omaggio a Madonna

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di sabato 21 settembre 2024) Life&People.it Nell’usuale cornice del Metropol, l’inscindibile duo creativo composto da Domenicoe Stefanoporta in scena la sua personale interpretazione della bellezza italiana, un tema caro al brand, che torna a celebrare anche durante questa Fashion Week l’essenza e le diverse declinazioni del Made in Italy nella collezione Primavera-Estate 2025. Questa volta– dal titolo della stessa sfilata – ha preso forma in modo non convenzionale, attraversoad una figura decisamente emblematica:. La collezione è un omaggio ai look anni 90 della cantante arrivata alla Milano Fashion Week per assistere alla sfilata. La pop-star, ospite d’onore seduta in front-row, ha scatenato gli animi dei fan in visibilio.