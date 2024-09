Limbiate malore mentre guida l' auto | morto un uomo di 76 anni

Leggi tutta la notizia su monzatoday

(Di sabato 21 settembre 2024) Non ce l'ha fatta il 76enne colto dava la sua. L'incidente è avvenuto giovedì pomeriggio a, quando il 76enne intorno alle 16.30, si è ribaltato con il suo veicolo a seguito di un impatto con un'parcheggiata in via Matteotti, nel centro storico della città. I