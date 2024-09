Liguria | Orlando ‘Bucci faccia proposte invece di occuparsi di me’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 21 settembre 2024) Roma, 21 set. (Adnkronos) – “Vorrei ricordare due cose al sindaco Bucci che, oltre addi me forse dovrebbeanche di ciò che vuole fare e proporre. Per prima cosa che ho fatto l’amministratore locale molto prima di quando lo ha fatto lui e per molto più tempo, quindici anni. In secondo luogo che essere alla guida di un ministero comporta anche grandi sfide amministrative: io ho informatizzato ad esempio tutto il processo civile del Paese che era stato rinviato per un decennio. Devo dire che non è stata una passeggiata ma credo di aver dato prova di saper guidare processi complessi. Questo deve fare chi guida una regione. Spero che d’ora in poi, chiarita la mia biografia, si possa discutere di quello che serve allae di quello che vuole fare Bucci. Io quello che voglio fare lo sto dicendo tutti i giorni”.