Ligue 1 2024 2025 | il Psg rallenta a Reims Dembele salva Luis Enrique

(Di sabato 21 settembre 2024) Il Psge per la prima volta perde punti per strada in questa. Dopo aver vinto le prime quattro partite, la formazione diquesta volta non va oltre il pareggio per 1-1 in rimonta, evitando quantomeno la sconfitta. I parigini partono malissimo e c’è il gol a opera del giapponese Nakamura dopo dieci minuti, e da lì in avanti i padroni di casa, che sono protagonisti di un ottimo avvio di stagione anche a livello di punti in classifica, impostano la loro partita difensiva per resistere alla corazzata che ha vinto il precedente campionato transalpino. La muraglia, ma con ordine e in modo propositivo, crolla al 68?, quando arriva la rete di Ousmaneche riporta la parità in campo ed evita al Psg una rovinosa sconfitta.