Licenziati per essersi iscritti al sindacato il caso | cosa dice la legge

(Di sabato 21 settembre 2024) Fin dove può spingersi il potere di licenziare senza scavalcare i diritti essenziali, che lariconosce ai lavoratori dipendenti? Una recente vicenda ci ricorda che non sempre il datore di lavoro applica pienamente le norme di tutela del personale assunto, ed in primis lo Statuto dei lavoratori del 1970. Poco tempo fa un operaio di un’azienda veneta di calzature è stato licenziato a seguito della sua libera scelta di iscriversi ad un. L’uomo pensava di poter contare su una tutela dei suoi diritti più diretta e efficace, ma non aveva valutato gli imprevisti e la ritorsione del proprio datore di lavoro. Come chiarito dalle cronache locali, da questa ingiustificata iniziativa è subito scoppiato un polverone che ha portato al dietrofront e al ritorno alle attività giornaliere in azienda.