Leverkusen-Wolfsburg domenica 22 settembre 2024 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Xabi Alonso al completo contro i wolfe

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 21 settembre 2024) Tornato spettacolare e deflagrante anche in Champions ilcampione di Germania uscente affronta in casa per il quarto turno di Bundesliga il. È stata una serata di calcio spettacolo al De Kuyp, con la squadra di Priske travolta in 45 minuti sotto una pioggia di gol in una gara senza storia. Sugli scudi ancora una volta il talentino Wirtz, autore di una InfoBetting: Scommesse Sportive e