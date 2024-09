Lecco-Triestina oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match della quinta giornata della. Nel girone A queste due squadre non se la passano particolarmente bene: sei punti in quattro partite per la formazione retrocessa dalla B, ma una sola vittoria e al contempo imbattuta, quattro punti invece per gli alabardati giuliani che si aspettavano senz’altro di partire diversamente. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 18.30 di sabato 21 settembre. COME VEDEREIN TVsarà visibilein tv su Sky Sport 253 e insu Sky Go e anche su NOW.in tv:SportFace.