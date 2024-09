Le mete giuste per godersi il mare in inverno

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 21 settembre 2024)in? Si, ma dove? Se dovessimo immaginare dei luoghi dove la natura è la scenografia perfetta di una vacanza, Maldive , Belize, Seychelles, Mozambico, Mauritius, Zanzibar, Phuket, Piccole Antille, Belize, Saint Vincent e Grenadine, Turks And Caicos e Capo Verde sarebbero sicuramente nella top ten. Abbiamo anche aggiunto Dubai e Bahrain, perché in fondo gli Emirati piacciono sempre e sono perfetti per chi non rinuncia ad un po' di glamour e sfarzo. Ecco i nostri resort preferiti in questi eden dove trovare ottimi servizi, una miriade di attività, buon cibo e soprattutto dove lasciare alle spalle la vita frenetica.