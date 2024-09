Laver Cup 2024 | risultati e classifica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) Ie laaggiornata dellaCup, torneo in programma da venerdì 20 a domenica 22 settembre in quel di Berlino, Germania. Dopo due edizioni consecutive vinte dal Team World, le luci dei riflettori sono puntate sul Team Europe, chiamato a riprendersi lo scettro. Le intenzioni sembrano quelle di fare sul serio visto che a scendere in campo saranno quasi tutti i migliori al mondo, da Alcaraz a Zverev passando per Medvedev e Ruud. Non ci sarà invece Rafa Nadal, che ha dato forfait e verrà sostituito da Grigor Dimitrov. Vince la squadra che arriva prima a 13 punti. PROGRAMMA E COPERTURA TVREGOLAMENTOAGGIORNATA -Team World: 4 punti -Team Europe: 4 puntiVENERDI’ 20 SETTEMBRE 1 – Francisco Cerundolo b. Casper Ruud 6-4 6-4 2 – Stefanos Tsitsipas b. Thanasi Kokkinakis 6-1 6-4 3 – Grigor Dimitrov b.