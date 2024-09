La sfida di Bucci tra progetti e stoccata a Orlando | non mi fa paura Dietro ha solo il campo rotto ma non ha mai amministrato

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 21 settembre 2024) Liguria,traal candidato del “” lo dice forte e chiaro: «? Non mi fadi sé hai partiti di quello che chiamo il “”, ma non ha maiForte della richiesta di candidatura avanzata da Giorgia Meloni. Rassicurato dalle parole premier che, in merito a una sua risposta, ha subito chiarito: «La decisione se accettare o meno ètua. Qualunque sarà, sono certa essere quella giusta».