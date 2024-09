La Primula di Camucia festeggia 20 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024)(Arezzo), 21 settembre 2024 – Compleanno speciale per le persone ospiti e gli operatori del centro diurno e della Rsa ‘La’ di, la struttura presente da vent’in Valdichiana Aretina e nata grazie a un importante lavoro di sensibilizzazione e ricerca che fu svolto dall’Asl in collaborazione con la medicina generale, i comuni del territorio e l’Associazione italiana malattia di Alzheimer. Negliprecedenti al 2004 venne, infatti, effettuata un’importante indagine per conoscere le situazioni di bisogno delle persone con patologia dell'Alzheimer e con disturbi cognitivi presenti nel territorio della Valdichiana con l’obiettivo di strutturare percorsi specifici.