La prima giornata di Chiara Ferragni dopo la canzone di Fedez | ecco con chi l’ha passata 

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 21 settembre 2024)giorni di tensione e polemiche scaturite dai vari “dissing” diha deciso di prendersi una pausa in compagnia di amici fidati. Ladiil dissing diL’imprenditrice digitale e influencer più famosa d’Italia è stata vista in compagnia di Angelo Tropea e Francesca Oniga, "Ladiladicon chi" L'articolo Ladiladicon chiproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.