La celebre trama della maison torna protagonista alla Milano Fashion Week coniugata con un' esplosione di colori e tridimensionalità

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 21 settembre 2024) La primavera/estate 2025 si preannuncia vibrante e ricca di energia grazienuova collezione di Missoni, presentata durante la. Il direttore creativo Filippo Grazioli,guida del brand dal 2022, ha reinterpretato uno dei motivi più iconici: ilzigzag. Questo pattern, che per decenni ha definito lo stile di Missoni, è stato rinnovato e trasformato in un vero e proprio simbolostagione estiva, confermandosi come un evergreen intramontabile.