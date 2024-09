Juventus Napoli Thiago Motta | Buona prestazione ma non per VINCERE Retropassaggio? Era EVIDENTE

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 settembre 2024), tecnico della, ha parlato così in conferenza stampa dopo la partita con ilL’allenatore dellaè intervenuto in occasione della conferenza stampa di rito post partita dello 0-0 contro ilall’Allianz Stadium. ANALISI DELLA PARTITA – «Me la devo riguardare bene in video ma non è la stessa partita