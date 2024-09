Juventus Napoli Politano | Potevamo fare dI PIÙ in attacco Conte ha ridato l’ENTUSIASMO che avevamo perso

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 settembre 2024) Matteo, attaccante del, è intervenuto a DAZN dopo la sfida pareggiata in trasferta contro laMatteo, attaccante del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo lo 0-0 con laall’Allianz Stadium. Le sue parole: PARTITA – «sicuramente qualcosa in più in fase offensiva, nel primo tempo abbiamo