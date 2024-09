Juve-Napoli LIVE 0-0 | Di Gregorio salva sul finale

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 settembre 2024) All’Allianz Stadium, il match valido per la 5ª giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la 5ª giornata del campionato di Serie A Eni2024/2025. SEGUI LA DIRETTA SUNTUSNEWS24.COMNTUS (4-2-3-1): Di; Savona, Kalulu, Bremer (C), Cambiaso; Locatelli,