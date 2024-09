Juve e Napoli si annullano finisce 0-0 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 21 settembre 2024) AGI - E' finita con un pareggio senza reti l'attesa sfida della quinta giornata all'Allianz Stadium di Torino tra lantus di Thiago Motta e ildell'ex Antonio Conte. Terzo 0-0 di fila per i bianconeri che hanno il merito di aver mantenuto ancora una volta la porta inviolata. Quarto risultato utile di fila per gli azzurri che, grazie a una gara in cui sono stati a lunghi tratti asserragliati in difesa, sono rimasti una lunghezza davanti ai bianconeri. Prima del fischio d'inizio, lantus ha celebrato il suo ex portiere Szczesny con una targa e una maglia ricordo per le 252 presenze. Settore ospiti con poche presenze, vista la decisione del prefetto di Torino di impedire ai tifosi ospiti la trasferta a Torino per precedenti scontri tra i supporter campani e quelli del Cagliari.