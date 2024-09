Juric Roma la mia squadra più forte grande occasione

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di sabato 21 settembre 2024)(ITALPRESS) – “Da 14 anni faccio questo lavoro eè lapiùche abbia mai allenato. Non mi nascondo, è una grandissimae quando ti capita non pensi a che tipo di contratto ti viene offerto. Vuoi solo dimostrare di poter allenare una grandissima”. Queste le parole di Ivanalla sua prima conferenza stampa da allenatore della, in vista del match contro l’Udinese. “Ho parlato con la proprietà, che è stata molto chiara e diretta; hanno preso giovani da sviluppare e crescere. C’è una buona base di giocatori di esperienza. Hanno chiesto risultati e sviluppo dei calciatori. L’obiettivo è rientrare in Champions e rimanere lì per anni”, ha aggiunto il nuovo tecnico giallorosso, subentrato all’esonerato De Rossi.