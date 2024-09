Jolly Runner in festa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Prato, 21 settembre 2024 – L'evento organizzato dal "" di Prato rappresenta un momento importante per la comunità podistica locale. Durante lasociale tenutasi nei rinnovati locali della pizzeria "Velavevodetto" di Iolo, il sodalizio ha presentato le nuove divise sociali, simbolo di rinnovamento e coesione. Il presidente Vincenzo Broccolo ha posto l'accento sull'appuntamento imminente dell'8 ottobre, quando prenderà vita l'11ª edizione della Eco Carmignano Run.inQuesta gara podistica attraverserà le splendide colline del Monte Albano, offrendo ai partecipanti un percorso al 80% su strade bianche, in pieno spirito ecologico. L'aspetto green è sottolineato dall'obbligo per i partecipanti di portare con sé borraccia e bicchiere, al fine di evitare l'inquinamento del territorio.