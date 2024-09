Israele più di 100 obiettivi Hezbollah colpiti in Libano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Più di 100sono stati attaccati in, compresi complessi di lancio e infrastrutture terroristiche, riferisce l'esercito israeliano (Idf). Pochi minuti dopo l'annuncio dell'Idf sull'attacco in corso, dal sud delè partita una raffica di circa 25 razzi verso il nord di. La polizia afferma di aver ricevuto segnalazioni di impatti di razzi che hanno causato danni e innescato incendi. Non ci sono notizie di feriti.