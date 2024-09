Israele | nuovi raid contro Hezbollah

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 21 settembre 2024) 20.40 L'esercito israeliano ha annunciato che sta colpendo siti diin Libano. Idureranno per ore. Iattacchi avvengono dopo l'annuncio in precedenza dimigliaia di lanciarazzi e altri obiettivi, oltre 100, del movimento islamista nel sud del Paese. Il ministro della Difesa, Yoav Gallant: l'uccisione degli alti comandanti di, Aqil e Wahbi,è "un importante regolamento di conti" non solo per, ma anche per me personalmente.