' Israele chiude per 24 ore lo spazio aereo nel nord'

(Di sabato 21 settembre 2024) Loda Hadera e verso ilè stato chiuso dalle autorità israeliane per 24 ore, come riferiscono i media nazionali. La decisione è legata alla situazione di sicurezza dell'area e alla necessità di usare losolo per le attività dell'Aeronautica militare. La pista di atterraggio di Megiddo è aperta solo per i voli commerciali che decollano verso sud.